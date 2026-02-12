CBS News estaría considerando el despido del 15 % de su plantilla, según Variety

Esta nueva ronda de destituciones de personal podría comenzar entre marzo y mayo, como parte de la estrategia de la editora jefa, Bari Weiss, en centrar la división de noticias en transmisión de vídeos para generar mayor audiencia.

Las bajas en la cadena estadounidense han comenzado a notarse con una parte importante del equipo de producción de 'CBS Evening News', donde alrededor de unos 40 empleados habrían optado por aceptar unas indemnizaciones ofrecidas a finales de enero a cambio de su desvinculación, según indicaron tres personas familiarizadas con el asunto a la revista especializada.

CBS News ya ha sufrido recortes de personal, como parte de una estrategia más amplia de Paramount Skydance tras el cambio de directiva en octubre.

Una de las bajas más significativas fue la del reconocido periodista John Dickerson, quien dejó de estar al frente de 'CBS Evening News', uno de los programas más emblemáticos y vistos de Estados Unidos, como parte de una renovación de formatos en la cadena estadounidense.

La adquisición de Weiss, excolumnista de The New York Times y fundadora del medio independiente The Free Press, ha sido interpretada como un movimiento estratégico de la cadena para reforzar su identidad editorial y expandir su presencia en formatos digitales.

Skydance Media y Paramount Global anunciaron el pasado 7 agosto el cierre oficial de su fusión, consolidando la adquisición de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood tras más de un año de negociaciones.