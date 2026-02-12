China lanza campaña contra contenidos en Internet que desincentiven matrimonio y natalidad

La iniciativa, presentada este jueves en un comunicado publicado en su página web, se extenderá durante un mes con el objetivo de "crear un entorno en línea festivo, armonioso y positivo" con motivo del período vacacional del Año Nuevo lunar, que comenzará el próximo martes.

Según el texto, la ofensiva se centrará en plataformas y servicios digitales ampliamente utilizados durante las vacaciones y buscará atajar problemas del ecosistema digital que suscitan "fuertes reacciones entre la población".

Entre las prioridades figura la rectificación de contenidos que "propaguen valores negativos como no casarse o no tener hijos, o que se opongan al matrimonio y la natalidad", así como aquellos que fomenten la confrontación de género o difundan conceptos como el "miedo al matrimonio" o la "ansiedad por la crianza" y que "inciten al antagonismo de género".

Asimismo, la campaña también contempla la lucha contra la difusión de rumores relacionados con el transporte y el suministro durante el período festivo, el más importante cada año en China, la generación masiva de contenidos de baja calidad mediante inteligencia artificial y el uso de temas festivos para atraer tráfico hacia actividades ilegales como el juego en línea.

La campaña se produce en un momento delicado para la demografía china. China encadena cuatro años consecutivos de descenso poblacional y registró en 2025 un total de 7,92 millones de nacimientos, nuevo mínimo histórico.

En los últimos años, las autoridades han impulsado subsidios, ampliaciones del permiso por matrimonio, reformas en el registro nupcial y medidas para abaratar el parto y la educación infantil con el objetivo de construir una "sociedad favorable al matrimonio y la crianza".