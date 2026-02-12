Chucky, aliado del narcotraficante Fito extraditado a EE.UU., recapturado en Ecuador

Chucky fue capturado en Cotogchoa en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, y es considerado objetivo de alto valor nacional del grupo armado organizado Los Choneros, que lideraba Fito.

Era señalado como cabecilla con influencia en las provincias de Sucumbíos (fronteriza con Colombia y Perú), Orellana (fronteriza con Perú) y en Pedernales, provincia de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador, y vinculado al presunto control de rutas del narcotráfico entre la Amazonía y la Costa, según el Ministerio.

Recordó que 'Chucky' se fugó en 2024 del centro de privación de libertad N.° 1 Sucumbíos y que registra una sentencia en firme de 34 años por el asesinato de un policía en esa provincia.

"Se le atribuye participación en múltiples hechos violentos y formó parte del círculo de confianza de alias Fito", precisó en el escrito antes de agregar que su captura representa "un golpe directo a la estructura operativa y financiera" de la organización criminal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ministerio de Defensa subrayó que avanzan en la recuperación "del control del territorio para devolver tranquilidad a las familias ecuatorianas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente del país, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.