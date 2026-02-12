Congreso español aprueba ley para combatir la multirreincidencia que sube penas a hurtos

Esta iniciativa, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quiere penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles a quienes reincidan.

La proposición de ley salió adelante con los votos a favor del progresista PSOE, el conservador PP, la ultraderecha de VOX y el regionalista vasco PNV y en contra de los socios de izquierda del gobierno, que denuncian que no servirá para detener los hurtos y que solo beneficia a la extrema derecha.

El texto propone tipificar como delito la práctica del 'petaqueo', como se conoce al uso de embarcaciones 'petaqueras' o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las 'petacas', a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.

También aboga por castigar con penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros, pero que sean multirreincidentes (que tengan tres condenas por dicho delito).

Permite que el juez que investigue delitos cometidos a través de internet pueda retirar cautelarmente contenidos ilícitos e interrumpir los servicios que ofrezcan dichos contenidos o incluso bloquearlos si radican en el extranjero y faculta a los juzgados a adoptar medidas cautelares de carácter personal, incluida la prohibición de acudir o residir en determinados lugares.

Según datos del Ministerio de Interior español, en el primer semestre del año pasado se produjeron unos 310.000 hurtos en España, una reducción del 3,4 % respecto al año pasado, mientras que el delito que más creció fue el de las tentativas de homicidios y asesinatos.

También descendieron los robos con violencia, los robos fuerzas en domicilios, establecimientos y otras instalaciones y los robos de vehículos. En general, la criminalidad en ese periodo bajó un 0,9 % respecto al primer semestre de 2024.

La aprobación de esta propuesta impulsada por el partido independentista catalán Junts, que estuvo durante más de un año encallada en el Congreso, se interpreta como un nuevo gesto del Gobierno y del PSOE al partido del líder independentista fugado Carles Puigdemont, que se enmarca en la serie de guiños que están haciendo a sus socios de investidura para intentar seguir contando con su apoyo y mantener la mayoría.

La diputada de Junts Marta Madrenas defendió que esta ley "dice 'basta' a la impunidad repetida", pone orden y mejora la seguridad y el bienestar de la gente y destacó que el texto no nace de los despachos, sino de los municipios que durante años han soportado la inseguridad en sus barrios sin contar con ninguna herramienta eficaz para combatirla.

Los partidos de izquierdas se han mostrado firmes en sus críticas a una norma que, a su juicio, no va a resolver el problema, pero sí dará "una inmensa proyección a ideas fascistas".