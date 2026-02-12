Desmantelan un búnker subterráneo de la pandilla MS-13 con armas y drogas en Honduras

La intervención, coordinada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tuvo lugar en una zona montañosa del municipio de Omoa, departamento de Cortés, informó el Ministerio Público (Fiscalía) en un comunicado.

Según el informe oficial, en el búnker la pandilla MS-13 "esconde grandes cantidades de drogas y armas en estructuras bajo tierra".

Los agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT), de la ATIC, con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público, confirmaron el hallazgo de al menos 40 paquetes supuestamente con marihuana, 15 fusiles, 12 pistolas, municiones y cargadores, así como chalecos antibalas y pasamontañas.

Las investigaciones preliminares vinculan la operación con una "mega operación antidroga" previa de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en la que se incautaron "fuertes cargamentos de droga, armas e indumentaria policial".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo al comunicado, varios integrantes de la organización criminal lograron huir a bordo de un autobús en el que transportaban evidencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante estos hechos, la Fiscalía subrayó que las actuaciones forman parte de una estrategia integral orientada a desarticular estructuras dedicadas al narcotráfico y el sicariato.

"No se dará tregua a estos grupos criminales", advirtió la institución en un comunicado, en el que se confirma que las labores de inteligencia prosiguen para localizar otros escondites de la pandilla MS-13 usados para "esconder dinero, armas y drogas en caletas o búnkeres".

La Mara Salvatrucha cuenta con más de 50.000 miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de EE.UU., donde 8.000 personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.

Las pandillas ‘MS-13′ y la Barrio ’18’, son las más temibles y ambas mantienen una lucha por los territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.