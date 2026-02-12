Díaz-Canel destaca la "solidaridad" de México tras la llegada de 814 toneladas de víveres

El mandatario cubano destacó en redes sociales que los envíos "valen no sólo como carga material" en medio de la severa crisis energética y de desabastecimiento que atraviesa la isla, agravada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

"Gracias, México. Gracias, querida Claudia Sheinbaum. Las ayudas humanitarias de nuestros hermanos mexicanos valen no solo como carga material. En ellas viajan la solidaridad, la amistad y la ejemplar historia de soberanía y respeto al derecho ajeno que distinguen a México", escribió Díaz-Canel.

Los buques Papaloapan e Isla Holbox arribaron a la bahía de La Habana alrededor de las 8:30 hora local (13:50 GMT).

El cargamento incluye 536 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene personal en la primera embarcación, mientras que la segunda contiene más de 277 toneladas de leche en polvo.

Entre los víveres enviados se encuentran productos básicos como arroz, frijol, carne, galletas, atún enlatado, sardinas y aceite vegetal.

Según aseguró Sheinbaum este miércoles, no será el único envío de ayuda a la isla caribeña, ya que está previsto un segundo tras el retorno de estos barcos militares, aclarando que cuentan con un reserva de más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol "pendientes de ser enviadas".

No obstante, la mandataria mexicana aclaró que eso no incluye el envío de petróleo, cuyo suministro están evaluando cómo reanudar sin verse perjudicados por los aranceles anunciados por Estados Unidos.

Este apoyo humanitario se produce en un momento crítico para Cuba.

Estados Unidos cortó los envíos de petróleo venezolano a La Habana tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a finales de enero amenazó con aranceles a los países que proporcionen combustible a la isla.

Además de incrementar la presión sobre la isla, Washington ha asegurado que Cuba tiene “los días contados” por la falta de combustible y evidenciado que espera que la crisis conduzca a “un cambio de régimen”.

Ante la previsión de un “desabastecimiento agudo de combustible”, el Gobierno cubano puso en marcha un plan de emergencia inspirado en la denominada “opción cero”, una estrategia de supervivencia concebida en caso de ausencia total de combustibles durante el denominado “Periodo Especial” de los años noventa.

El paquete incluye desde la paralización de servicios públicos esenciales como el transporte, hasta el cierre de hoteles y la reubicación de los turistas en otras instalaciones.