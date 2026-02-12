Diputado guatemalteco critica intimidación de la Fiscalía en elección de magistrado

"Este tipo de situaciones nos regresan a los años 80", dijo Chic a periodistas en el exterior de uno de los dos centros de votación establecidos en Ciudad de Guatemala por la organización de la elección, a cargo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

"Todo este despliegue de gente armada, con capucha, con pasamontañas, es para intimidar. Esto no puede seguir pasando en un país democrático", añadió el legislador del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad.

Chic resaltó que están tomando "por asalto" la elección y criticó también la exhibición de "armas de grueso calibre" por parte de las autoridades.

Los comicios de este jueves del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala definen a uno de los cinco magistrados para el próximo período (2026-2031), con la decisión de voto por parte de más de 30.000 juristas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los otros cuatro magistrados serán electos en procesos en las próximas semanas por el Congreso guatemalteco, la Presidencia y la Universidad de San Carlos (estatal).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La elección de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad es trascendental para la lucha contra la corrupción en el país centroamericano, según han advertido organismos locales, internacionales y el mismo presidente Bernardo Arévalo de León.

El allanamiento al Colegio de Abogados y Notarios este mediodía fue dirigido por la fiscal Leonor Morales, la misma que intentó tumbar los resultados electorales de 2023 que dieron la victoria en las urnas al actual presidente, Arévalo de León.

La fiscal Morales dijo este jueves que el allanamiento al proceso electoral de hoy obedece a una denuncia recibida la semana pasada, por lo que el Ministerio Público ingresó con agentes de seguridad con armas y pasamontañas al salón donde se realiza la elección.