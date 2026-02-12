EEUU apuesta a modernización petrolera en Venezuela y proyecta mayor producción de Chevron

"Visitamos hoy los campos petroleros venezolanos para explorar formas de impulsar la producción de petróleo, actualizar la infraestructura y liberar el enorme potencial económico del país. Un comercio más fuerte beneficiará a los estadounidenses y a los venezolanos, al tiempo que generará paz y prosperidad en todo el hemisferio", aseguró Wright en X, al término de su inédita visita de dos días a Venezuela.

En compañía de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el funcionario estadounidense visitó específicamente las plantas que opera Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que se extiende por el este del país y que contiene las mayores reservas probadas de crudo en el mundo, en el marco de una asociación energética a largo plazo, de la que todavía no se conocen detalles.

"Se trata de lograr que los dos acuerdos, político y económico, sean lo más fluidos entre nuestros países, pero no cabe duda de que Chevron pueda aumentar la producción de esta instalación, esta zona, a los 300.000 barriles por día, no hay ninguna duda al respecto", dijo Wright, según una breve traducción del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela y su producción durante buena parte del 2025 se calculó entre 225.000 y 240.000 barriles, según expertos.

La compañía tiene una participación minoritaria en empresas mixtas con la estatal venezolana Pdvsa y desarrolla un proyecto de gas y cuatro de petróleo, dos de ellos en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que abarca 55.314 kilómetros cuadrados y está ubicada entre los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro, en el centro y este del país.

Según Pdvsa, la faja contiene el 87 % de las reservas venezolanas, lo que la convierte en "la mayor reserva de crudo en el mundo", con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos.

La visita de Wright es la primera de un alto funcionario de EE.UU. tras el ataque militar de enero pasado en el que fue capturado Nicolás Maduro y que terminó por cambiar el vínculo entre Caracas y Washington, después de romper relaciones en 2019.

Ambos países hablan ahora de una cooperación fluida, aunque el Gobierno venezolano dijo semanas atrás que su acercamiento a Estados Unidos es por la liberación de Maduro.

Rodríguez además dijo este jueves que estaba "muy contenta" con la cooperación con Estados Unidos.

"Realmente nos honra tu presencia en Venezuela", expresó a Wright en VTV.

También abogó porque no haya "ningún" obstáculo en el acuerdo petrolero entre el país suramericano y Estados Unidos, luego de la visita a la planta que opera Chevron en la faja petrolífera del Orinoco.

"Queremos pasar de ser el país con las mayores reservas petroleras del planeta a ser un gigante productor de petróleo en el mundo y que así nos conozcan", apuntó.

El martes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. relajó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

El pasado 29 de enero, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a la inversión privada y extranjera.