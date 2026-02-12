Ejército colombiano recupera en un año a 19 menores reclutados por grupos armados ilegales

Bogotá, 12 feb (EFE).- El Ejército colombiano recuperó, desde enero de 2025, a 19 menores de edad víctimas de reclutamiento forzado en el departamento amazónico del Guaviare, como parte de las operaciones contra grupos armados ilegales que operan en esa región del sur del país, informaron este jueves fuentes castrenses.