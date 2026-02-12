El comercio exterior paraguayo cerró con un déficit de 162,2 millones de dólares en enero

De acuerdo con el emisor, las exportaciones de este enero fueron 4,2 % inferiores a las de enero de 2025, que entonces cerraron en 1.342,8 millones de dólares.

Los envíos de carne y menudencias bovinas, el producto estrella de Paraguay, cayeron 21,6 % en el citado curso y tuvieron a Alemania, Reino Unido y Brasil como sus principales destinos.

En cambio, se elevaron las exportaciones de bebidas y líquidos alcohólicos un 2.234,9 %, energía eléctrica un 19,7 % y aceite de soja un 34,8 %.

De acuerdo con el BCP, el 78,7 % del total de las exportaciones tuvieron Argentina, Brasil y Chile como destinos, con los granos de soja, energía eléctrica, las autopartes y la carne bovina como los productos más enviados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Destacaron también los envíos bajo el régimen de maquila, que crecieron 46,9 % con respecto a enero de 2025 al alcanzar los 112,1 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las importaciones, entretanto, subieron 1,4 % impulsadas por los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario.

Entre los productos primarios más importados se encuentran el maíz para siembra, el tabaco sin elaborar y las verduras y legumbres sin elaborar o no procesadas.

Asimismo, el emisor paraguayo indicó que "el 64,0 % de las importaciones registradas provienen de China, Brasil y Estados Unidos", con el gigante asiático como el mayor vendedor de productos al país sudamericano gracias a los teléfonos móviles, computadores y neumáticos.