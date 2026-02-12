El hijo del sah Reza Pahlavi exige un ataque militar contra el régimen en Irán

En una entrevista desde el exilio en EE.UU., Pahlaví calificó de "revolución" las sangrientas protestas de enero en Irán, que él intentó "coordinar" y apoyar desde el exterior y "construir puentes" con los grupos de la oposición.

"Es una revolución. No nos rendiremos. Esta lucha podría prolongarse y seguir costando vidas humanas, pero no hay vuelta atrás", sostuvo sobre las protestas reprimidas en las que fallecieron miles de personas, según las ONG.

A su juicio, el régimen de Teherán "está debilitado" y su liderazgo "se esconde en búnkeres, y familias y patrimonios son trasladados al extranjero".

"Cuanto más rápido se desmantele el aparato represivo más vidas se salvarán", sostuvo.

En su opinión, "un ataque selectivo contra los aparatos represivos -fuerzas de seguridad y la Guardia Revolucionaria- no sería una intervención externa, sino una acción humanitaria para la liberación" y podría "prevenir más asesinatos masivos".

Pahlaví apeló sobre todo a los asesores del presidente de EE.UU., Donald Trump, al afirmar que el mandatario "tiene la oportunidad de hacer historia ayudando al pueblo iraní a alcanzar la libertad".

Las palabras de Trump de que "la ayuda está en camino" del 13 de enero habrían tenido eco en Irán, aseguró.

Según Pahlaví, "más de 100.000 miembros dentro del país, muchos de ellos del sistema de seguridad del régimen y de la burocracia, se han puesto en contacto" con él y su equipo.

Pahlaví planea actuar él mismo sobre el terreno: "Estoy evaluando cuándo y cómo puedo actuar en Irán. Mi influencia sobre el terreno sería mayor que en el exilio", afirmó.

"Esto solo es posible con medidas de seguridad especiales. No quiero ser un cordero sacrificial, sino actuar en una fase decisiva sobre el terreno para organizar la transición", explicó.

Él lucha "por llevar la democracia a Irán", dijo.

"Si será una república o una monarquía constitucional, eso deben decidirlo los iraníes en las urnas. Es su país", recalcó, y sostuvo que quien "no tiene sangre en sus manos" de los afines al régimen "deberán tener un lugar en el nuevo Irán".

Pero "no habrá impunidad por los crímenes de lesa humanidad", afirmó. "Se necesitan procesos judiciales conforme al Estado de derecho y juicios similares a los tribunales de Núremberg", dijo.