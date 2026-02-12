El laborismo de Mia Mottley logra otra aplastante victoria en las elecciones de Barbados

El BLP de Mottley ganó en los comicios celebrados este miércoles los 30 escaños del Parlamento, al igual que en las dos últimas citas electorales, una hazaña nunca lograda antes por otro partido.

Tras la victoria, Mottley, de 60 años, dijo ante sus seguidores en la capital, Bridgetown, que su nuevo gabinete tomará posesión el próximo día 16 y que la primera sesión parlamentaria se llevará a cabo el día 20 de este mes.

Mottley afirmó que "algo especial ha sucedido en el país" y recordó que cuando ganó las elecciones generales de 2018, les dijo a los barbadenses que su administración "trabajaría arduamente" para estabilizar el país.

"No vinimos a ocupar cargos públicos, vinimos a mejorar Barbados y sus vidas", declaró, señalando que los barbadenses también deben asumir la responsabilidad de la transformación del país y que todos deben unirse para afrontar los desafíos locales y geopolíticos.

La abogada advirtió sobre los desafíos para garantizar la integridad de la democracia del país, mientras se acerca la celebración de su 60 aniversario de independencia y su quinto año como república.

Colonia británica hasta su independencia en 1966, Barbados se convirtió en una república parlamentaria el 30 de noviembre de 2021, gracias al impulso entre otros de Mottley.

La primera ministra expresó asimismo su preocupación por la situación de la principal formación de oposición, el Partido Laborista Democrático (DLP), e insistió en que Barbados necesita "instituciones sólidas".

Al respecto, el líder del DLP, Ralph Thorne, quien fue derrotado en la circunscripción de St. John's y no logró ningún escaño para su partido, reconoció que "el resultado es bastante decepcionante, no hay explicación".

Thorne fue elegido para representar al distrito sur de Christ Church por el BLP en las últimas elecciones generales, pero cambió de bando para convertirse en líder de la oposición.

Para el profesor universitario y expresidente del DLP Ronnie Yearwood, el electorado ha enviado otro "mensaje claro" al partido.

"No se puede perder tres veces de esta manera", declaró Yearwood, instando al partido a emprender una reforma.

En la misma línea, el politólogo y encuestador Peter Wickham afirmó que, si bien el partido gobernante, el BLP, ha "crecido y evolucionado", no se puede decir lo mismo del DLP.

A su juicio, el DLP "tiene que tomar decisiones difíciles", entre ellas empezar a buscar un nuevo líder e identificar nuevos talentos.

Las elecciones fueron supervisadas por primera vez en la historia política de Barbados por grupos de observadores internacionales de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Commonwealth, ante denuncias de irregularidades en las anteriores citas electorales.