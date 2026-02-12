El marqués de Lises es reconocido por su excelencia e impacto global en gala en Mar-a-Lago

"Es un gran honor porque soy un entusiasta y un defensor de la hispanidad. Para mí haber estado hoy día con el mundo hispano, siendo reconocido por primera vez en Mar-a-Lago, es realmente un gran honor", dijo Fernández-Salvador tras recibir el premio.

Uno de los principales logros del VI marqués de Lises es la iniciativa 'The Embassy of Nature' (TEON), una organización dedicada a la diplomacia cultural y ambiental que promueve un modelo de desarrollo basado en la naturaleza, la cultura y los negocios.

Fernández-Salvador informó que actualmente están trabajando con distintas instituciones y organizaciones internacionales como el Sistema de la Integración Centroamericana y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para generar alianzas y "devolver la soberanía territorial a países hispanos que necesitan crear una economía en su más importante activo: la naturaleza".

Después de su despliegue en el Gran Premio de Fórmula 1 de Yas Marina (Abu Dabi) el pasado diciembre, o el pasado martes en Mar-a-Lago, TEON se trasladará este año a Madrid durante el Gran Premio de Fórmula 1 y la Semana de la Hispanidad, a Miami con motivo de la Fórmula 1 y la Semana del Arte, y a otras ciudades estadounidenses durante el Mundial de fútbol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La gala, que contó con la presencia de miles de rosas andinas desplegadas por TEON, fue organizada por Latino Wall Street, organización internacional y plataforma de educación financiera a nivel mundial dedicada a visibilizar y fortalecer el liderazgo hispano en los ámbitos político, económico, empresarial y cultural.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta fue la primera edición en Mar-a-Lago, residencia y club privado del presidente estadounidense, Donald Trump, y contó con la participación de más de 500 líderes políticos, empresariales y estratégicos del mundo hispano.

Milei fue premiado con el 'Economic Freedom Award' por su defensa de la libertad económica como motor de crecimiento y transformación.

"Quiero agradecer a ustedes la gran oportunidad por honrarme con el premio a la libertad económica", afirmó el mandatario argentino en un video.

Otras personalidades que recibieron un reconocimiento fueron el asesor de Trump, Alex Bruesewitz, el exfutbolista Ronaldinho y la diseñadora de moda Ágatha Ruiz de la Prada, entre otras.

"Es un evento increíble, creo que es el primero al que he asistido en Mar-a-Lago con tantos líderes hispanos de todo el mundo", manifestó Bruesewitz.

En las ediciones anteriores, Latino Wall Street otorgó sus galardones a líderes internacionales como el actual secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., o el exalcalde de Miami, Francis Suárez.

La exembajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, destacó el papel de Fernández-Salvador durante la gala y afirmó que ha logrado que la naturaleza no sea solamente "un desarrollo sostenible en palabras, sino en hechos".

En este sentido, Fernández-Salvador destacó que TEON da origen a una nueva arquitectura: el capitalismo ambiental, que establece la naturaleza "no como una víctima, sino como un activo de valor capaz de impulsar la nueva era económica".

"Make Nature Great Again (Hagamos la naturaleza grande de nuevo)", fue el mensaje que el VI marqués de Lises quiso elevar durante el evento.