El mayor apagón de este jueves en Cuba afectará de forma simultánea al 59 % de la isla

El asedio petrolero de EE.UU. ha agravado la ya crítica situación energética en Cuba, que desde el verano de 2024 sufre prolongados apagones diarios en todas las regiones.

El Gobierno cubano argumenta que entre las principales causas de la crisis energética están que no tiene divisas para adquirir combustibles y el pésimo estado de las centrales termoeléctricas, con décadas acumuladas de explotación.

El martes se registró una tasa récord, con el 64 % del país apagado en el horario “pico” en la tarde-noche, la más elevada desde 2022, cuando la UNE comenzó a difundir esos datos y EFE a cotejarlos.

La compañía, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.270 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.730 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.760 MW.

Actualmente, de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas, varias están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

De otro 40 % del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores). El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció la semana pasada que esta fuente de energía lleva cuatro semanas completamente parada por el bloqueo petrolero estadounidense.

El Gobierno anunció la semana pasada un duro paquete de medidas de emergencia para tratar de subsistir sin petróleo del exterior, cuando la isla apenas produce un tercio de sus necesidades energéticas.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.