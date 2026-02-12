El nuevo embajador estadounidense llegará a España el próximo lunes

El empresario estadounidense, de 81 años y quien juró su cargo el martes como nuevo embajador de Estados Unidos en España y Andorra ante el secretario de Estado, Marco Rubio, presentará el 18 de febrero cartas credenciales ante el rey Felipe VI, según las mismas fuentes.

Tras anunciar su nominación en enero de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó a León como "un empresario, jinete y filántropo de gran éxito".

"Llegó a Estados Unidos desde la Cuba comunista a los 16 años, con solo cinco dólares en el bolsillo, y procedió a convertir su empresa, Leon Medical Centers, en un negocio increíble", dijo entonces el líder republicano.

Además de sus negocios en atención médica, es un "profesional inmobiliario con una amplia cartera de bienes raíces comerciales y residenciales", según detalla el Departamento de Estado, que también destaca el vínculo del nuevo embajador con España, ya que sus bisabuelos emigraron a Cuba desde las Islas Canarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su elección como nuevo embajador llega tras meses de tensiones geopolíticas entre Washington y Europa y de críticas de Trump sobre la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido con el objetivo de gasto del 5 % de su PIB en defensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante una audiencia en el Senado el pasado octubre, el diplomático prometió ahondar en la cooperación entre ambos países en esta materia. España, según recalcó, es un aliado clave de la OTAN y la colaboración al respecto es "esencial para mantener la estabilidad en Europa y más allá".

El cargo de embajador estadounidense en España permanecía vacante desde julio de 2024, cuando la dominicana-estadounidense Julissa Reynoso dejó el puesto tras algo más de dos años en el mismo.