El paro se mantuvo estable en el 5 % en la OCDE en diciembre

La tasa de desempleo no sufrió variaciones con respecto a la registrada un año antes, mientras que también se mantuvo en el mismo nivel en 22 de los 32 países para los que se tienen datos si se compara con el mes anterior, indicó en un comunicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Bajó en siete países y solo aumentó en Canadá, Colombia y Corea del Sur, agregó la organización, que destacó que en México y en Japón la tasa de paro estuvo por debajo del 3 % y que solo está en dos cifras en España (10 %) y Finlandia (10,3 %).

En variación interanual, el paro se mantuvo estable en siete países, disminuyó en ocho, sobre todo en Grecia, Dinamarca y Estonia, y aumentó en 17, especialmente en Finlandia y Eslovenia, con 1,6 puntos porcentuales.

El paro juvenil registró una ligera caída para situarse en el 11,2 %, con importantes retrocesos en Finlandia, Grecia, Noruega y Suecia, aunque se mantuvo por encima del 20 % en cinco países, mientras que Israel y Japón registraron la tasa más baja.

También se mantuvo estable el paro en la Unión Europea (5,9 %) y en la zona euro (6,2 %) con respecto al mes anterior, en la zona más baja de la serie histórica.

Las subidas más importantes se registraron en Colombia (tres décimas, hasta el 8,5 %), a causa del incremento del paro masculino entre los menores de 24 años, y en Corea del Sur, por la subida entre las mujeres mayores de 25. En este último país la tasa de desempleo se situó en el 4,6 %, su nivel más alto desde enero de 2021.