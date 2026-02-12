El relanzamiento de relaciones entre Italia y Alemania "no es contra nadie", dice Meloni

"Sin duda, en esta fase hay un relanzamiento en las relaciones y en la capacidad que Italia y Alemania están teniendo para coordinar sus posiciones", afirmó Meloni a su llegada a la cumbre informal en el castillo belga de Alden Biesen, donde los líderes de la UE abordan hoy la competitividad económica.

La mandataria italiana insistió en que este acercamiento "no es algo que se haga contra alguien" o "excluyendo a alguien más", respondiendo a preguntas de los medios sobre este tema.

En este sentido, recordó que Francia participa en la mesa redonda sobre competitividad promovida por Italia y que es "un país importante para debatir estos temas".

Meloni habló de "un motor alemán-italiano" y de una "convergencia" con el canciller alemán, Friedrich Merz, "en muchos temas" que refuerza la cooperación bilateral entre ambos países.

"El papel del canciller ha sido muy positivo, y estoy muy agradecida a Friedrich (Merz) porque estamos haciendo un buen trabajo juntos", concluyó la mandataria.