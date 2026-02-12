Empresario arrocero y su escolta fueron las víctimas mortales de ataque sicarial en Bogotá

El ataque sucedió hacia las 16:00 hora local (21:00 GMT) cuando, según la Policía Metropolitana de Bogotá, un hombre armado interceptó al empresario, que también tenía negocios de ganadería, y a su escolta a la salida del gimnasio, ubicado en el barrio La Cabrera, y les disparó en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga.

Los dos hombres fueron trasladados en grave estado de salud a la Clínica del Country, cercana al lugar del atentado, pero llegaron "sin signos vitales".

Aponte Fonnegra era reconocido en el sector agropecuario como productor y comercializador de arroz con base en el departamento de Casanare, en el este del país, y mantenía una participación activa en iniciativas vinculadas al desarrollo del campo colombiano, según la prensa local.

Además de su actividad empresarial, era triatleta y directivo de una fundación de ayuda social para niños pobres, facetas que, según allegados, daban cuenta de su compromiso tanto con el ámbito productivo como con causas comunitarias.

Gutiérrez, por su parte, era un policía retirado y ejercía como escolta del empresario.

Tras conocerse el doble asesinato, el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, manifestó en la red social X su "profunda indignación" por el crimen, afirmó que "el país no puede acostumbrarse a la violencia" y expresó su solidaridad con las familias afectadas.

En la misma línea, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) lamentó la muerte del empresario, a quien describió como "un reconocido dirigente y ganadero ejemplar", y señaló que su liderazgo deja un vacío en el sector agropecuario, al tiempo que envió condolencias a los allegados de su escolta.

A su vez, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, cuyo hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, fue asesinado en un atentado en Bogotá en 2025, afirmó también en X que "el país no puede seguir sumando víctimas de la violencia" y expresó su solidaridad con las familias del empresario y su escolta.

La Policía indicó que el atentado fue premeditado y que, en coordinación con la Fiscalía, avanza en la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad para esclarecer los móviles e identificar al pistolero.

En el mismo lugar donde fue perpetrado el doble homicidio de este miércoles ya había ocurrido un crimen similar, en julio de 2023, cuando otro hombre fue asesinado tras salir de ese gimnasio.