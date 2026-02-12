España se queja ante Italia por convocar una reunión de líderes previa a la cumbre

Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE se reunieron este jueves en el castillo de Alden Biesen, en la localidad belga de Bilzen, convocados por el presidente del Consejo, António Costa, con el fin de debatir sobre la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad de la Europa comunitaria.

Pero de forma previa, una veintena de líderes mantuvieron un encuentro para coordinar sus posturas en un hotel próximo al castillo, un acto que fue impulsado por el canciller alemán Friedrich Merz; la primera ministra italiana Giorgia Meloni; y su homólogo belga, Bart de Wever.

El encuentro estaba centrado en avanzar en la "desregulación" y "simplificación" del mercado único, una línea de acción que viene promoviendo Berlín y a la que se ha sumado Roma, con vistas a sacar más partido a la economía europea, entre otras medidas, para reforzar el potencial industrial de los Veintisiete.

A esa cita no fue invitado Sánchez, y fuentes del Gobierno han informado de que se han puesto en contacto con el de Italia no para pedir que se le invitara, sino para hacerle saber que esa clase de iniciativas minan los principios básicos de la Unión Europea.

En ese sentido, consideran que, en lugar de acercar soluciones en el seno comunitario, las alejan.

De la misma forma, el Gobierno español recalca que Sánchez sí ha asistido al encuentro convocado por el presidente del Consejo en el castillo de Alden Biesen, y en el que han estado representado todos los socios de la UE.