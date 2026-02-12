España supera los 49,5 millones de habitantes con más de 10 millones nacidos fuera

Según indica la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó.

De los 49,5 millones de habitantes que tiene España, 39.566.144 es población nacida en el país, mientras que 10.004.581 son residentes en España nacidos en el extranjero.

Según la estadística del INE, de los 49,5 millones de residentes, 42.327.164 tienen nacionalidad española y 7.243.561 nacionalidad extranjera. Por primera vez la población nacida fuera de España (10 millones) fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y los residentes con nacionalidad extranjera aumentaron en 56.431 en el último trimestre del año respecto al anterior.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes llegados durante el cuarto trimestre de 2025 fueron colombiana, venezolana y marroquí.

Por otra parte, el número de hogares se situó en 19.746.638 a 1 de enero de 2026, con un aumento de 46.332 durante el cuarto trimestre.