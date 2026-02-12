España y voluntarios de Bolivia revalidan alianza para apoyar a niños con cáncer

La residencia española en La Paz fue el escenario donde la AVCCI y el embajador de España en Bolivia, Fernando García Casas, anunciaron la Tapatón 2026 y también hicieron un homenaje anticipado por el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil que se conmemorará este 15 de febrero.

García Casas dijo a EFE que conoció sobre esa iniciativa ideada por la asociación en 2024, a los pocos días de haber llegado a Bolivia y se puso en contacto con su fundadora y presidenta, Ana Carola Torres, para apoyar la campaña, algo que la embajada ha hecho desde entonces.

"Es una iniciativa tan solidaria, tan humana y con tan buenos resultados que nos sentimos muy honrados de colaborar con ella", sostuvo.

El embajador también afirmó que es importante que la sociedad boliviana se entere "de que empieza de nuevo la Tapatón y de que hay que recolectar todas las posibles y colaborar, porque el proyecto vale la pena".

En declaraciones a EFE, Torres manifestó la "alegría" de tener el respaldo de distintas instituciones y de algunos diplomáticos "en esta lucha tan difícil contra el cáncer infantil" y destacó que el embajador de España "se ha puesto la camiseta para apoyar esta lucha".

Además, mencionó que entre todos los niños que apoya la asociación, hay un "grupo de sobrevivientes", uno de los cuales fue homenajeado esta jornada con una "medalla al valor" porque "ya está libre de cáncer".

Se trata de Leonel Nicolás López, quien recibió junto a sus padres unos reconocimientos entregados por la ministra boliviana de Salud, Marcela Flores, y el senador opositor José Ormachea.

Leonel contó a EFE que le diagnosticaron leucemia y que aprendió sobre esa enfermedad a medida que hizo el tratamiento correspondiente, en el que fueron clave el apoyo de sus padres, el personal de salud y de la AVCCI, que ayudó a la familia "para que pueda vencer el cáncer".

"A los niños que me estén viendo les digo que siempre tengan fe en Dios y que nunca se rindan. La leucemia se vence teniendo voluntad, el apoyo de tus papás, de toda tu familia, se puede vencer el cáncer", manifestó.

Los asistentes al evento encendieron velas como símbolo de la luz de esperanza para las personas con cáncer, sobre todo para los menores, y también fueron entregados reconocimientos a las instituciones y empresas aliadas de la campaña.

AVCCI es una organización sin fines de lucro fundada en 2012 para ayudar a mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes y jóvenes hasta los 25 años, mediante la compra de medicamentos, el pago de estudios médicos, o el cumplimiento de sueños de pacientes terminales, entre otros.

Una de las iniciativas para dar estos apoyos es la Tapatón, mediante la cual se recolectan tapas en cajas identificadas con el logotipo de la campaña situadas en puntos específicos de acopio y luego se venden a la empresa recicladora de plástico Empacar, con la que AVCCI tiene un convenio.

La asociación informó que en la Tapatón del Bicentenario, realizada en 2025, se logró reunir 26,5 toneladas de tapas plásticas en cinco de las nueve regiones bolivianas.