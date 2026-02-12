Estados Unidos pide una OTAN basada en la colaboración y no en la dependencia

"Creo que tenemos una base realmente sólida para trabajar juntos en colaboración, pero poniendo a la OTAN, una especie de OTAN 3.0, basada en la colaboración en lugar de la dependencia, y realmente volviendo a lo que la OTAN pretendía ser originalmente", indicó Colby a su llegada a una reunión de ministros de Defensa de la Alianza en Bruselas.

Colby, que sustituye en este encuentro al titular del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que "bajo el liderazgo" del presidente de EE. UU., Donald Trump, y del secretario general aliado, Mark Rutte, "se produjo en 2025 un replanteamiento y un compromiso real y genuino para lograr una Europa que lidere la defensa convencional de la OTAN".

"Creo que este año tenemos un buen mensaje que transmitir, y es que ahora es el momento de avanzar juntos, ser pragmáticos y centrarnos en el tipo de realismo flexible en el que se basan y que realmente exhiben la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de defensa nacional" de Estados Unidos, dijo.

Por su parte, Rutte destacó que el empuje de EE. UU. ha motivado que Europa y Canadá "den un paso al frente en lo que respecta al gasto en defensa y a la producción industrial de defensa".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aseguró asimismo que los aliados reconocen "sin lugar a dudas el hecho de que Estados Unidos, absolutamente comprometido con la OTAN, también tiene que ocuparse de la situación en el Pacífico y, con el tiempo, orientarse más hacia el Indo-Pacífico".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por esa razón, consideró "realmente crucial que Europa y Canadá den un paso al frente".

En esta reunión, los ministros de la Alianza abordarán principalmente la capacidad de disuasión y defensa de la organización, lo que incluye la defensa aérea y antimisiles integrada, el refuerzo del mando y control y la capacidad para desplegar y mantener fuerzas.

Antes de iniciar el encuentro, Rutte dijo que también harán balance del trabajo para mejorar la base industrial de defensa en toda la Alianza, a fin de garantizar que sus fuerzas armadas "dispongan de las capacidades necesarias para mantener la seguridad de nuestros ciudadanos".

También debatirán hoy el apoyo a Kiev, mientras prosiguen los contactos entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra en ese país.

"Rusia continúa atacando objetivos civiles, incluidas las infraestructuras energéticas. Por lo tanto, sigue siendo esencial que los aliados continúen intensificando su apoyo, entre otras cosas a través de la iniciativa PURL de la OTAN", a través de la cual los aliados compran armas estadounidenses para Ucrania, dijo Rutte.

El ex primer ministro neerlandés dejó claro que "la seguridad de Ucrania está vinculada a la nuestra" y afirmó que "debemos asegurarnos de que, cuando termine esta guerra, Rusia no vuelva a intentar invadir Ucrania".