Europeos y estadounidenses llegan en un clima de división a la Conferencia de Seguridad

La MSC, cuyo discurso de apertura pronunciará el viernes el canciller alemán, Friedrich Merz, se desarrollará apenas dos días después del lanzamiento de la misión de la OTAN 'Centinela del Ártico', resultado del acuerdo para la seguridad en Groenlandia alcanzado en Davos (Suiza) por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Las consecuencias del pulso entre Europa y Trump, quien llegó a decir que usaría la fuerza para hacerse con el control de la isla ártica, se notarán en Múnich, cuya conferencia de seguridad tiene tradicionalmente el foco puesto en la relación transatlántica, aunque este año también seguirá siendo relevante la guerra de Ucrania, a cuyo presidente, Volodímir Zelenski, se le espera en la cita.

Al encuentro anual asistirán unos 60 jefes de Estado y de Gobierno -15 sólo de la Unión Europea (UE), incluida la primera ministra danesa, Mette Frederiksen,-, más 65 ministros de Exteriores y una treintena de titulares de Defensa.

A ellos se sumarán representantes de 40 instituciones y organizaciones internacionales como la presidenta de Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, o el propio Rutte.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, liderará en solitario la delegación del Gobierno estadounidense, una visita que, según dijo a EFE Olaf Boehnke, analista de la consultora Rasmussen Global, constituye un nuevo gesto de desdén hacia los europeos.

"En los últimos años siempre venía y participaba el vicepresidente y este año (...) sólo viene el secretario de Estado, sin el secretario de Guerra, y eso que aquí hablamos sobre defensa y asuntos militares", apuntó Boehnke.

Marcel Dirsus, del Instituto para la Seguridad de la Universidad de Kiel, señaló a EFE "las relaciones entre Europa y EE.UU. han llegado a un punto de crisis y nadie sabe qué pasará" en la edición de este año de la MSC.

El año pasado, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, pronunció un discurso en Múnich que sirvió de advertencia a Europa sobre lo que les iba a venir encima en el segundo mandato de Trump, pues sostuvo que la "amenaza" que preocupa a la Casa Blanca "no es Rusia ni China, ni otro actor externo", sino la "retirada europea de algunos de sus valores más fundamentales" compartidos con EE.UU.

Desde entonces, el Gobierno estadounidense no ha hecho más que profundizar las fracturas con el Viejo Continente con la imposición de aranceles el verano pasado y el desafío lanzado por Trump contra Groenlandia más recientemente con el argumento precisamente de que tenía que controlar el territorio autónomo danés por la supuesta amenaza en la zona de Rusia y China.

Por parte de China, intervendrá en el foro el ministro de Exteriores de China, Wang Yi.

Según Boehnke, los líderes europeos trataron en 2025 de calmar la actitud hacia Europa de la Administración Trump con decisiones como aumentar el gasto en defensa al 5 % del PIB, a excepción de España, comprometida solo con el 2 %.

Sin embargo, tras el último pulso entre europeos y estadounidenses, "los europeos se dieron cuenta de que están solos en el mundo y tienen que hacer algo para ocuparse de sus propios asuntos", dijo.

Pese a que la guerra de Ucrania y la tensión transatlántica serán los grandes temas de la conferencia, también habrá espacio para la intervención de EE.UU. en Venezuela y la situación en Irán.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, intervendrá de forma telemática en la conferencia además de tener a su hija, Ana Corina Sosa, como representante en Múnich, en tanto que por parte de la oposición iraní se espera la presencia del hijo del último sha y pretendiente al trono de Irán, Reza Pahlaví.

Este año, como ocurre desde 2022, se mantendrá la ausencia de representantes de Rusia, país que dejó de acudir a la cita desde poco antes del comienzo de la invasión de Ucrania.

Tampoco asistirán representantes de Irán tras la violenta represión de las manifestaciones contra el régimen de los ayatolás.