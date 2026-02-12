Felipe VI cobrará este año 4.300 euros más, hasta los 290.000 euros

Estos fondos proceden de la partida destinada a la Jefatura del Estado en los presupuestos generales del Estado, que se mantiene en 8,4 millones de euros (casi 10 millones de dólares) al estar prorrogadas desde 2023 las cuentas públicas.

De acuerdo con la Constitución, es el rey el encargado de distribuir "libremente" estos fondos y, desde hace ya seis años, solo reciben una asignación anual el propio jefe del Estado, la reina Letizia y la reina Sofía, que percibirá este año 131.000 euros (155.600 dólares), 2.438 (casi 2.900 dólares) más.

Con los 8,4 millones de los presupuestos, la institución hace frente a sus obligaciones económicas, como retribuciones, cuotas y prestaciones sociales de cargos y personal laboral, así como sus gastos de funcionamiento, suministros, viajes y gastos de protocolo y representación, como almuerzos, cenas oficiales y recepciones.

Dentro de la cantidad global presupuestada para la Casa del Rey, 3,8 millones (4,5 millones de dólares) están dedicados a gastos de personal, donde se ha aplicado de nuevo en este ejercicio la subida acordada para los funcionarios.

Entre los altos cargos de la institución, el jefe de la Casa, Camilo Villarino, percibirá este año un total de 178.915 euros (212.500 dólares), en tanto que el sueldo de la secretaria general, Mercedes Araújo, asciende a 157.658 (187.300 dólares) y el del jefe del Cuarto Militar, Eduardo Diz, a 135.859 (161.400 dólares).

En el detalle de la contabilidad anual volcada en la web de la Casa del Rey se consigna además que los gastos corrientes en bienes y servicios (3,7 millones) aumentan un 21,8 %.