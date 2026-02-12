Fico pide a Países Bajos que "fume marihuana" en vez de inmiscuirse en temas eslovacos

"Fumad marihuana, reconoced 70 géneros. Es vuestro asunto interno. Pero amenazar a otro país con un castigo por sus opiniones soberanas legítimas es cruzar las líneas rojas", afirmó Fico en un vídeo distribuido en sus redes sociales.

El nuevo Gobierno de centroderecha de Países Bajos, encabezado por el liberal progresista Rob Jetten, plantea facilitar la retirada del derecho al voto a los países que socavan los principios y valores comunitarios.

En su vídeo, Fico, que gobierna con ultranacionalistas y eurocríticos, recrimina al Ejecutivo neerlandés que considere a Eslovaquia como euroescéptica por aprobar el año pasado una enmienda constitucional que afirma que sólo hay dos sexos (masculino y femenino), restringe la educación sexual y permite la adopción de niños sólo a parejas heterosexuales casadas.

"Amigos de Países Bajos, tenéis una tendencia peligrosa a inmiscuiros en los asuntos internos soberanos de otros países. Nosotros en Eslovaquia no hacemos esas cosas”, añade el político populista, cuyo partido Smer fue expulsado en 2025 del Partido de los Socialistas Europeos debido a esa reforma constitucional.

El político eslovaco afirma que "castigar a países soberanos por opiniones soberanas es el camino del infierno" y opina que esa política "pone en peligro a toda la UE".

"La idea de suspender el derecho de veto en cuestiones básicas sobre el funcionamiento de la UE y que grandes países vayan a decidir por mayoría y ordenar a los pequeños qué tienen que hacer es equivocada y lleva a la extinción de la UE", afirmó.

Está previsto que el nuevo gabinete de Países Bajos, que gobernará en minoría con solo 66 de los 150 escaños del Parlamento, se presente oficialmente el 23 de febrero, con un equipo en el que el partido de Jetten ha tenido que renunciar a carteras estratégicas en favor de sus socios de coalición, la derecha de VVD y el democristiano CDA.