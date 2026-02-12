Filial de Maersk reitera que no es parte de los procesos contra operador chino en Panamá

Así lo indicó APM Terminals en un comunicado el pasado 30 de enero, unos términos en los que se mantiene, como dijo a EFE este jueves poco después de que CK Hutchison informara que ya notificó a AP Moller-Maersk que tomará acciones en su contra si asume la administración u operación de los puertos sin haberlo acordado antes con el conglomerado chino.

En su comunicado del 30 de enero, APM Terminals indicó, además, que había "expresado su disposición en asumir temporalmente la operación" de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) "para mitigar los riesgos que puedan afectar los servicios esenciales para el comercio regional y global, y apoyar el hub logístico de Panamá".

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el pasado 29 de enero "inconstitucional" el contrato de 1997 que otorgó la concesión a 25 años de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panamá Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, así como las adendas y la prórroga automática de 2021.

Un días después, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que PPC seguirá operando los puertos hasta que la sentencia judicial, que es inapelable, quede "ejecutoriada", y que luego de ello APM Terminal Panama, filial de Maersk, asumirá transitoriamente la operación hasta que culmine un proceso abierto de concesión de ambas terminales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"APM Terminals es una de las operadoras marítimas más confiables del mundo, lo que la convierte en una opción adecuada para asumir esta responsabilidad. Panamá, en su condición de propietario de los puertos, garantiza la continuidad operativa del sistema portuario nacional", indicó por su parte la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno central, a través de la AMP, gestiona la concesión de los puertos de Panamá, que tiene los cinco principales en las cercanías del Canal, incluidos Balboa y Cristóbal, que en el 2025 movieron 3,77 millones de contenedores, el 38 % del total del sistema portuario.

El Canal de Panamá, un ente autónomo del Estado panameño, está incursionando en el tema portuario y lanzó el 30 de enero pasado el proceso de licitación de los nuevos puertos de Telfers (Atlántico) y Corozal (Pacífico), que requieren una inversión de 2.600 millones de dólares.