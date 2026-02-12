Francia mira al Mediterráneo árabe con un programa con dos centenares de actos culturales

La iniciativa, denominada Saison Méditerranée 2026, se inscribe dentro de las temporadas temáticas que Francia -a través de los Ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores, así como de instituciones como el Institut Français- realiza desde mediados de los años 80 para fortalecer lazos con otras regiones y países a través de la diplomacia cultural.

La de 2026 será la primera vez en cuatro décadas que la 'saison' no se enfoca en un país o un continente concreto, sino en un "espacio compartido", según destacó este jueves Eva Nguyen Binh, presidenta del Institut Français, en una rueda de prensa en París.

Las actividades se inaugurarán en Marsella, la gran ventana histórica de Francia al Mediterráneo, el 15 de mayo y durarán hasta el 15 de octubre.

"Es un espacio de unidad tanto como de división" porque ha estado marcado por "conflictos", recordó Nadia Hai, embajadora delegada interministerial para el Mediterráneo del Gobierno de Francia, pero dijo que ahora hay que "avanzar hacia el camino de la paz" e iniciativas como esta buscan tender puentes mediante la diplomacia cultural.

Las actividades, que se repartirán por toda Francia y tendrán eco también en los cinco países del Mediterráneo protagonistas, se englobarán en cinco ejes temáticos: las utopías especulativas, las identidades plurales, la espiritualidad contemporánea, la historia colectiva de las migraciones y la construcción de relatos.

En las actividades participarán artistas franceses y del resto de naciones participantes, así como creadores que hunden sus raíces a la vez en distintos territorios mediterráneos, como el director escénico y artista multidisciplinar Mohamed El Khatib o la fotógrafa Zineb Sedira.