Francia "se reserva" llevar su petición de dimisión de Albanese a un comité especial

El Gobierno francés podría recurrir a ese mecanismo para que se examine un eventual incumplimiento de las obligaciones asociadas al mandato de la relatora, en particular en lo relativo al deber de "neutralidad e imparcialidad" que debe regir las funciones de los expertos independientes de Naciones Unidas, dijo el portavoz de la diplomacia francesa, Pascal Confavreux.

En rueda de prensa, el portavoz señaló que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará una reunión a partir del 23 de febrero y que el 23 de marzo se abrirá un diálogo con los Estados miembros.

En ese contexto, Francia no descarta recurrir al Comité de Procedimientos Especiales para que examine un eventual incumplimiento de las obligaciones asociadas al mandato de la relatora, dijo.

Según el portavoz, París ya había trasladado en abril de 2025 su preocupación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos por las posiciones adoptadas por Albanese en los últimos años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Francia considera que varias de sus declaraciones recientes y pasadas son "inaceptables" y se apartan del espíritu de su misión, señaló Confavreux, al día siguiente de que el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, pidiese la dimisión de Albanese.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los elementos señalados por el Ejecutivo francés figuran comentarios sobre los ataques del 7 de octubre de 2023, que Confavreux calificó como "el mayor pogromo desde la Shoá", así como publicaciones en redes sociales en las que, según dijo, se habrían empleado referencias consideradas problemáticas, incluida la mención a un "lobby judío" y comparaciones con el Tercer Reich.

El portavoz también criticó la difusión reciente de una caricatura que, a su juicio, remite a estereotipos antisemitas históricos.

Se da la circunstancia de que Barrot pidió la dimisión de Albanese al responder en la Asamblea Nacional a una pregunta de una diputada macronista que atribuyó a la relatora unas afirmaciones que la propia interesada desmintió. El portavoz de Exteriores minimizó ese contexto diciendo que el ministro no hizo alusión a las mismas.

La diputada macronista fue la impulsora de una carta oficial, firmada por unos cuarenta cargos públicos de la misma familia política, en la que pedían a Barrot "obrar" para lograr la dimisión de Albanese porque "designó a Israel como enemigo común de la humanidad".

Albanese calificó de "difamatoria" esa atribución y aclaró en sus redes sociales que, en un debate público reciente, identificó el "enemigo común" con "EL SISTEMA", según escribió en mayúsculas, que fue el que permitió "el genocidio en Palestina".

La asociación Juristas por el Respeto del Derecho Internacional anunció hoy en París que presentará una denuncia ante los tribunales por "difusión de noticias falsas" tras declaraciones atribuidas "fraudulentamente" a Albanese.