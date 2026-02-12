Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania enviará nuevos sistemas defensivos e interceptores

Al término de la reunión de ese grupo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo en rueda de prensa que los aliados han comprometido "cientos de millones más" para la iniciativa PURL (por sus siglas en inglés), es decir, la Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania, destinada a la compra de material de defensa de Estados Unidos para Ucrania.

Rutte agradeció en particular los esfuerzos del Reino Unido, Islandia, Noruega, Suecia y Lituania por sus anuncios de hoy.

"Muchos otros han dicho que consideran contribuciones adicionales en los próximos días o semanas". Algunas de ellas "se están debatiendo en gobiernos y parlamentos" y en ese grupo puede haber "grandes economías", señaló.

Preguntado por si existe un reparto equitativo en esas contribuciones, Rutte dijo que se está trabajando en ello porque no puede ser que hayan "demasiados pocos" haciendo más que otros y se mostró "cautelosamente optimista" sobre que se pueda lograr un mayor equilibrio.

La reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, presidida por el titular británico de Defensa, John Healey y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, tuvo lugar tras un Consejo de ministros de Defensa de la OTAN y en ella se debatieron las principales necesidades militares del país para 2026.

El Reino Unido ya adelantó este jueves a primera hora un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, por valor de más de 500 millones de libras (574,1 millones de euros), tanto a través de la iniciativa conjunta de la OTAN para comprar armamento estadounidense (PURL) como en apoyo bilateral.

“Me complace confirmar un nuevo paquete de 500 millones de libras para la defensa aérea, que incluye 150 millones de libras (172,2 millones de euros) para PURL, con el fin de ayudar a los ucranianos a defenderse de los implacables ataques con drones y misiles de (el presidente ruso, Vladímir) Putin”, indicó el secretario británico de Defensa, John Healey a su llegada a la OTAN.

Además, otros 390 millones de libras (447,8 millones de euros) se invertirán en entregar a Ucrania 1.000 misiles ligeros polivalentes adicionales fabricados en el Reino Unido, a través de un acuerdo bilateral. En los próximos meses, el Reino Unido también entregará 1200 misiles de defensa aérea adicionales y 200.000 cartuchos de munición de artillería a través del Consorcio de Defensa Aérea.

Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo hoy que su país tiene previsto destinar 11.500 millones de euros a Ucrania en 2026 y que además de la ayuda en defensa aérea y drones se concederá financiación para munición de largo alcance.

También el ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson, adelantó en la mañana del jueves que su país iba a anunciar una tercera contribución a la iniciativa de la OTAN de la Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania consistente en "defensas aéreas e interceptores para algunas defensas aéreas que no fabricamos en Europa", que confió se puedan enviar pronto a Ucrania.

Creado en abril de 2022 para coordinar el apoyo militar internacional a Ucrania, el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania se reúne periódicamente para suministrar armas, municiones, sistemas de defensa antiaérea y formación.