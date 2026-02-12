Grupos latinos alertan de exclusión de millones de votantes de minorías con nueva ley

La asociación Voto Latino denunció en un pronunciamiento que la legislación, aprobada el miércoles por la Cámara de Representantes, "es el último intento de los republicanos para intimidar y disuadir a los votantes de color de la participación electoral", lo que refleja los crecientes ataques de Trump a las elecciones.

La agrupación citó que cerca de 146 millones de estadounidenses no tienen un pasaporte válido y que 21 millones de ciudadanos no tienen acceso inmediato a sus certificados de nacimiento o papeles de naturalización, en especial en comunidades rurales y de bajos ingresos.

Por ello, consideró que la ley "se trata de exclusión, no de integridad".

"Motivados por el miedo a un electorado creciente y diverso, Trump y los congresistas republicanos buscan, fundamentalmente, desmantelar, la forma en la que se conducen las elecciones en Estados Unidos para servir a sus propios intereses políticos", indicó Voto Latino.

La iniciativa de Trump avanza al Senado, pese a que en Estados Unidos ya es un crimen que los no ciudadanos voten, y 37 de los 50 estados ya exigen una identificación para votar, sumado a que cada persona debe registrarse previamente en el sistema electoral, independientemente de que vote por correo o presencialmente.

Pero las organizaciones alertaron de que la ley se enmarca dentro de las denuncias de fraude electoral, sin evidencia, de Trump y el Partido Republicano, pues el mandatario sigue insistiendo en que hubo fraude en los comicios presidenciales de 2020 en los que perdió frente a Joe Biden (2021-2025).

La medida también afectaría a ciudadanos nacidos en Estados Unidos, como 69 millones de mujeres que han cambiado su apellido después de casarse, advirtió la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

"La 'Save America Act' es otro velado intento de interferir en nuestras elecciones. No hay evidencia de un amplio fraude electoral que justifique imponer estos pesados requerimientos de 'enséñame tus papeles' a cada votante", expresó Xavier Persad, consejero sénior de política de ACLU en un comunicado.

La agrupación Latino Victory también argumentó que la ley "no es sobre integridad electoral, sino socavar las elecciones libres y justas", pues ocurre en medio de los llamados de Trump a que los republicanos "nacionalicen" las elecciones, lo que implicaría que el Gobierno federal controlaría la votación en los estados.