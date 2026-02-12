Hasina denuncia compra de votos, tiroteos y urnas vacías en las elecciones de Bangladés

"Desde la tarde del 11 de febrero, esta farsa comenzó mediante la captura de centros de votación, tiroteos, el uso generalizado de dinero para comprar votos, el sellado de papeletas y la toma de firmas de agentes en las hojas de resultados", señaló Hasina en un comunicado emitido desde la clandestinidad en la India.

"Desde la mañana del 12 de febrero, la participación de votantes en la mayoría de los centros de votación fue extremadamente baja. Muchos centros de votación en la capital y otras partes del país estuvieron completamente vacíos de votantes", añadió.

Hasina ha reiterado en varias ocasiones su rechazo a estas votaciones al no contar con la participación de su partido, la Liga Awami.

En los últimos días, según dice, hubo "ataques continuos, arrestos, intimidación y una atmósfera de miedo dirigida a los votantes de la Liga Awami, simpatizantes, colaboradores y comunidades minoritarias, en un intento de llevarlos por la fuerza a los centros de votación".

Actualmente, la exmandataria se encuentra bajo la protección de Nueva Delhi para evadir una condena a muerte por crímenes de lesa humanidad, vinculada a su responsabilidad en la represión de las protestas de 2024 que se cobraron la vida de 1.400 personas.

Los colegios electorales de Bangladés cerraron sus puertas este jueves a las 16:30 (10:30 GMT), dando paso al recuento de votos tras unas elecciones generales y un referéndum de reforma constitucional que, según el Gobierno interino, se celebraron en un ambiente "festivo" y sin víctimas mortales por violencia política.

El último corte oficial indicó que la participación se situó en el 47,91 % a las 14:00 horas, un dato que el Jefe de la Comisión Electoral, Nasir Uddin, calificó como una muestra de confianza.

El escrutinio de estas elecciones y del referéndum definirá el fin de la administración interina del Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, y el nuevo equilibrio de poder entre los candidatos favoritos: el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) y el partido islamista Jamaat-e-Islami.

Aunque los resultados oficiales definitivos se esperan para la mañana del viernes, las primeras tendencias del escrutinio comenzarán a conocerse durante la madrugada.

La ex primera ministra pidió en su comunicado "la cancelación de esta elección ilegal, la renuncia de Yunus, el retiro de los cargos falsos y la liberación de todos los presos políticos, así como de periodistas y profesionales, la revocación de la suspensión impuesta a las actividades de la Liga Awami y la restauración de los derechos de voto del pueblo".