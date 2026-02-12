Honduras ratifica adhesión a Alianza de Seguridad del BID y logra crédito para educación

"El presidente Asfura ha ratificado la Alianza para la Seguridad y la Justicia, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional frente a las amenazas del crimen organizado", dijo el ministro hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, en una comparecencia de prensa.

Señaló que el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad no es solo una prioridad de orden público, sino un "pilar clave" para el desarrollo económico y la estabilidad social del país centroamericano.

Hernández indicó que la seguridad es un "pilar clave" para el desarrollo económico y la estabilidad social, y su fortalecimiento reafirma la importancia de que Honduras forme parte de iniciativas económicas estratégicas en el ámbito internacional.

La Alianza del BID opera sobre tres pilares: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y reducir los mercados ilícitos y los flujos financieros.

El BID participa en la alianza en términos de financiamiento, de asistencia técnica, generando una red entre países, y también para movilizar recursos.

En esa comparecencia de prensa, el nuevo presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, dijo que el Gobierno ha solicitado al BID que el país centroamericano sea la sede de la próxima cumbre de la Alianza para la Seguridad.

Lagos subrayó que esta petición, que será ratificada en las próximas fechas, representa un "mensaje contundente" sobre el compromiso del Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y cooperación internacional.

El líder de la cartera de Finanzas también afirmó que la reunión entre Asfura y González fue "muy provechosa" y anunció la aprobación de un crédito por 70 millones de dólares con el BID para un programa de fortalecimiento educativo inclusivo que garantizará la distribución de textos escolares a los estudiantes.

Del monto total del préstamo, 15 millones de dólares corresponden a una donación, mientras que el 40 % de los 55 millones restantes fue otorgado en condiciones concesionales, lo que implica la aplicación de una de las tasas de interés más bajas del mercado financiero internacional.

Hernández adelantó que Honduras y el BID han definido la programación de una cartera de préstamos destinada a sectores estratégicos como salud, energía, agua y finanzas públicas.

El acuerdo establece las bases financieras para abordar "las necesidades más urgentes" del país durante el próximo año, aunque el titular de Finanzas aclaró que el anuncio no implica todavía la firma de contratos o convenios definitivos, sino la ampliación y diversificación de las opciones de financiamiento para 2026.

Los funcionarios hondureños adelantaron que misiones técnicas del BID realizarán tres visitas a Honduras para evaluar áreas como descentralización, desarrollo social e infraestructura, con el fin de concretar los proyectos específicos que integrarán la cartera final de inversión.