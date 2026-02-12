Incendio en el centro de Guayaquil, Ecuador, sigue activo desde el miércoles

Anotó que los bomberos "continúan trabajando en el incendio que se mantiene activo desde la mañana de ayer, en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, centro de Guayaquil", capital de la provincia del Guayas (suroeste).

A primeras horas de este jueves se visualizaba abundante humo saliendo del edificio.

En las últimas horas se han sumado más recursos de los Cuerpos de Bomberos de las provincias de Santa Elena, el Oro y Los Ríos; además de los municipios de Milagro y Daule.

La Policía permanece en la zona, garantizando la seguridad en los distintos sectores cercanos al siniestro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta el momento, 16 personas han recibido atención en el lugar por síntomas de asfixia por inhalación de humo, y una de ellas por quemaduras por fricción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ECU 911 pidió a la ciudadanía mantenerse alejada del lugar y permitir que las instituciones de primera respuesta trabajen en la atención del incendio.

El incendio comenzó el miércoles y pasado el mediodía los bomberos ya habían logrado controlarlo; sin embargo, la caída de una pared interior que separaba las bodegas, en las que se acumulaba gran material inflamable, provocó que el fuego se siga expandiendo.

"La carga calorífica es inmensa, sobre los 800 grados, y eso es lo que nos ha complicado el trabajo. Uno de los edificios ya colapsó, se vino abajo al doblarse la estructura metálica por la temperatura. Ahora vamos a proteger el otro, porque el otro ya está cedido para atrás también", explicó el miércoles Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil.

Añadió que el edificio tiene más de 40 años y que desconocían que toda su estructura era metálica, pero que lo peor ha sido la existencia de "gran cantidad de mercadería antitécnicamente embodegada".

Se han evacuaron varios edificios y casas aledañas y se ha cortado el suministro de electricidad y gas, por precaución, según Cucalón.