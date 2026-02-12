Indonesia defenderá los intereses de Palestina en la reunión de la Junta de Paz de Trump

La portavoz del Ministerio de Exteriores indonesio, Yvonne Mewengkang, dijo que el Gobierno del presidente Prabowo Subianto utilizará su membresía en la Junta "para alentar activamente la participación de la Autoridad Palestina y garantizar que todo el proceso siga orientado hacia los intereses palestinos".

Asimismo, Yakarta se compromete a defender en esta reunión -en la que se espera la participación del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu- el principio de una solución de dos Estados al conflicto entre Israel y Palestina.

El país del Sudeste Asiático, que no reconoce al Estado de Israel, ratificó que su presencia en este encuentro "no implica la normalización de las relaciones políticas con ninguna de las partes ni la legitimación de las políticas de ningún país".

"Su participación se basa en el mandato de estabilización, protección de la población civil, asistencia humanitaria y reconstrucción de Gaza en Palestina, tal como se estipula en la Resolución 2803 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU", añadió la portavoz.

El Ejército de Indonesia adelantó esta semana que podría enviar hasta 8.000 soldados para una futura misión de paz en Gaza, tras iniciar el entrenamiento de unidades preparadas para un eventual despliegue con el foco en la ayuda humanitaria.

En los últimos meses, Indonesia había sido mencionada, junto con otros países de mayoría musulmana, como posible contribuyente a la Fuerza Internacional de Estabilización, el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz de Trump.

Gobiernos aliados de Trump, como el de Argentina, se han sumado a la Junta de la Paz, mientras que otros países, entre ellos los europeos, han visto con suspicacia la creación de este organismo por considerarlo una posible amenaza al papel de la ONU.