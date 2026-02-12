Juez del Supremo brasileño deja el caso de corrupción de banco liquidado tras ser citado

Toffoli se ha visto salpicado en las últimas semanas por el conocido como 'caso del Banco Master', una institución financiera liquidada el pasado 18 de noviembre por orden del Banco Central, debido a fraudes millonarios.

La prensa brasileña reveló informaciones que vinculan indirectamente a Toffoli con el Banco Master, que estaba dirigido por Daniel Vorcaro, actualmente en prisión domiciliaria.

Uno de los reportes desveló que la familia de Toffoli vendió un complejo hotelero de lujo en el sur de Brasil, el Tayayá Aqua Resort, a un cuñado del banquero investigado, llamado Fabiano Zettel, por unos 6,6 millones de reales (unos 1,2 millones de dólares).

No obstante, después de esa venta, realizada en 2021, el juez siguió viajando semanalmente al complejo de ocio, donde posee una casa, según la prensa.

Los registros de los viajes han sido constatados con datos públicos sobre el pago de dietas al equipo de seguridad que acompaña al magistrado del Supremo, uno de los once que integran el plenario de la corte.

Con todo, Toffoli se hizo cargo del caso, en lugar de derivarlo a la justicia ordinaria, bajo el argumento de que hay implicadas autoridades que gozan de foro privilegiado, y además decretó el secreto de sumario.

Sin embargo, la presión contra él aumentó de manera notable esta semana luego de que su nombre apareciera citado en un informe de la Policía Federal, que identificó un intercambio de mensajes entre Vorcaro y Zettel en el que discuten pagos a través de una empresa que tiene entre sus socios al propio Toffoli, según la prensa.

De acuerdo con el diario 'Folha de São Paulo', en el documento se mencionan pagos efectuados en 2025, año en el que se concluyó el negocio del complejo hotelero.

Toffoli, antiguo abogado del Partido de los Trabajadores (PT), que fundó y lidera el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien a su vez lo postuló para el Supremo en 2009, siempre ha negado cualquier tipo de implicación en el escándalo.

También defendió mantenerse como el instructor del 'caso Master', pero las presiones de las últimas horas de una parte del Congreso, el Gobierno y de la propia Corte Suprema le han obligado a apartarse del mismo.

Los otros diez jueces del Supremo confirmaron la renuncia de Toffoli a la instrucción del proceso en una nota en la que resaltaron "la plena validez" de todas las decisiones tomadas por su colega en relación a la investigación.