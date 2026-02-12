Juez impide al Gobierno de Trump degradar a un militar demócrata que acusa de sedición

La resolución del juez Rich Leon impide, por ahora, que Hegseth reduzca el rango de Kelly en la Marina de Estados Unidos y, por tanto, la cantidad que recibe en concepto de jubilación.

El juez apeló en su decisión a la importancia de la libertad de expresión, consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

"El secretario Hegseth y sus compañeros acusados ​​deberían reflexionar y agradecer la sabiduría y la experiencia que los militares retirados han aportado a los debates públicos sobre asuntos militares en nuestra nación durante los últimos 250 años", dijo.

El fallo llega un día después de que un gran jurado en Washington se opusiera a seguir una acusación penal contra Kelly y un grupo de legisladores demócratas que en noviembre grabaron un video en el que instaban a los militares estadounidenses a desacatar "órdenes ilegales", en un contexto marcado por el despliegue por parte de Trump de tropas de la Guardia Nacional en varias ciudades demócratas.

El pasado mes de enero, Hegseth anunció el arranque del procedimiento para degradar el rango militar del senador demócrata, después de que Trump lo acusara de sedición por instar a soldados a no acatar "órdenes ilegales".

El Pentágono había iniciado antes una investigación por acusaciones de "mala conducta".