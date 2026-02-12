Juez otorga arresto domiciliario a periodista Zamora, quien espera resolución de otro caso

La decisión fue emitida por el tribunal segundo penal del Organismo Judicial guatemalteco y celebrada por el mismo Zamora Marroquín, quien dijo a periodistas que está a la espera de la resolución en otro caso, actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia, para así recobrar su libertad.

"Tengo otro caso con un amparo provisional que me otorgó la Corte Suprema de Justicia. Escucharon a las partes la semana pasada para decidir si me dan el definitivo (...); tendrían que ratificar el amparo que ya me habían dado", explicó Zamora Marroquín tras la audiencia.

Aunque sus abogados habían indicado inicialmente que podría salir este mismo día, todo apunta a que el periodista deberá esperar a la resolución de su otro proceso judicial.

Durante la audiencia, la defensa argumentó que los riesgos procesales han desaparecido, dado que el Ministerio Público (Fiscalía) ya entregó el acto conclusivo de la investigación.

Asimismo, subrayó que Zamora Marroquín, de 69 años, está a solo cuatro meses de cumplir la pena mínima por los delitos imputados y que siempre ha demostrado arraigo en el país.

"A pesar de toda la presión, me mantuve en Guatemala", declaró Zamora Marroquín ante el juez, al recordar que, incluso tras ser amenazado con persecución penal en 2021, declinó abandonar la nación.

La libertad de Zamora Marroquín depende ahora de la Cámara de Amparos y Antejuicios, que debe resolver un amparo definitivo sobre el primer caso en su contra por supuesto lavado de dinero.

"He estado en prisión más tiempo del debido. He experimentado también una situación de torturas y de represión psicológica. He sido una especie de cadáver viviente viendo su agonía en cámara lenta, pero creo que ha valido la pena", afirmó el periodista.

Zamora Marroquín, principal crítico de la corrupción durante el Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024), fue detenido en julio de 2022. Organismos internacionales y asociaciones de prensa denuncian que los procesos en su contra son una represalia por su labor periodística.