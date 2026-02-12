Kallas rechaza el proteccionismo en la UE, pero pide plantar cara a la "coerción" de China

"Soy liberal, así que no creo en el proteccionismo, porque a largo plazo creo que lo mejor para nuestras empresas es que puedan exportar libremente", dijo Kallas a su llegada a la cumbre informal en el castillo belga de Alden Biesen, en la que los líderes de la UE se reúnen este jueves para abordar la competitidad económica de la UE, tras ser preguntada por la vía del 'Made in Europe' (priorizar la industria europea).

"Dicho esto, también tenemos que lidiar con las prácticas económicas coercitivas que provienen de China y que perjudican gravemente a nuestras empresas", remarcó, en referencia a los riesgos de la UE ante el auge manufacturero de China y la entrada de productos chinos más baratos en la Unión.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea defendió que, para fortalecerse económica y militarmente, el bloque comunitario debe desafiar los "obstáculos" existentes para acceder al capital, "simplificar los procesos" para las empresas y construir nuevas alianzas para "diversificar" las vías comerciales de la UE.

"Y si nos fortalecemos, nuestros productos también serán competitivos y no necesitaremos el proteccionismo", dijo.

Kallas forma parte de la reunión de alto nivel convocada hoy en un castillo medieval en la provincia flamenca de Limburgo, próxima a la frontera con Países Bajos, donde los jefes de Estado y/o de Gobierno de los Veintisiete abordarán ideas concretas como el "Made in Europe" o la puesta en marcha de una Europa a dos velocidades ante la falta de consenso entre los Veintisiete.