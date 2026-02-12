La Bolsa de México cae 1 % y baja a 70.888,04 unidades, en línea con índices de EE.UU.

La baja ocurre luego de que en la sesión previa el IPC alcanzara 71.601,35 unidades para un nuevo máximo histórico.

"Las pérdidas en el mercado de capitales se concentraron en empresas del sector tecnológico, ante incertidumbre sobre el crecimiento sostenido de la industria de inteligencia artificial", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 1 % aunque durante la jornada el índice mexicano alcanzó las 72.111,41 unidades", pero al final cerró en rojo.

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron los retrocesos de las emisoras Cemex (-4,76 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-3,35 %), Industrias Peñoles (-3,27 %), Pinfra (-3,08 %) y Gentera (-2,32 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, apuntó que este jueves el mercado mexicano "se unió al tono negativo de sus pares estadounidenses y retrocedió".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Por emisora, 21 de las 35 principales que componen la muestra terminaron en terreno negativo", expuso Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,2 unidades por billete verde, frente a los 17,18 % en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 313,4 millones de títulos por un importe de 25.426 millones de pesos (unos 1.478 millones de dólares).

De las 776 firmas que cotizaron en la jornada, 247 terminaron con sus precios al alza, 498 tuvieron pérdidas y 31 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 12,2 %, de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 4,93 %, y de la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B), con el 4,33 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -5,9 %; de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el -5,26 %,y de la corporación de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el -4,76 %.