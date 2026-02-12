La Bolsa de París sube un 0,33 % en una sesión en la que batió su récord histórico

En cualquier caso, gracias al optimismo despertado por las últimas publicaciones de resultados empresariales en Francia, el selectivo parisino logró concluir el día en los 8.340,56 puntos.
El volumen de operaciones fue alto, con intercambios por valor de 5.161 millones de euros.
En el palmarés de empresas, 24 compañías cerraron al alza y 16 lo hicieron a la baja.
Las subidas más importantes fueron para el fabricante de neumáticos Michelin (4,88 %), la multinacional de alimentación Danone (4,72 %) y el fabricante de lentes EssilorLuxottica (4,19 %).
Por el contrario, las mayores caídas se las anotaron la siderúrgica Arcelormittal (-4,79 %), la consultora Capgemini (-4,37 %) y los laboratorios Sanofi (-4,19 %).