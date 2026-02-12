Mundo
12 de febrero de 2026 - 14:20

La Bolsa española pierde un 0,82 % tras el giro a la baja de Wall Street

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2445

Madrid, 12 feb (EFE).- El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, cedió este jueves un 0,82 % y perdió la cota de los 17.900 puntos, después del giro a la baja de Wall Street ante las dudas sobre empresas de software.

Por EFE

En su tercera jornada consecutiva de caídas, el selectivo español retrocedió 147,6 puntos hasta cerrar en los 17.896,9 enteros. En lo que va de año se revaloriza el 3,4 %.

El IBEX 35 abrió con avances superiores al medio punto porcentual, pero a media sesión ya cotizaba en negativo lastrado por la siderúrgica ArcelorMittal y Solaria, que perdieron más del 4 %, y Amadeus, que se dejó un 2,7 %.

De los grandes valores, la petrolera Repsol cedió un 2,57 %; BBVA un 2 %; Banco Santander un 1,45 %; mientras que la energética Iberdrola subió un 0,05 %; la multinacional textil Inditex un 0,81 % y Telefónica un 1,81 %.