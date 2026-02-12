La Bolsa española pierde un 0,82 % tras el giro a la baja de Wall Street

En su tercera jornada consecutiva de caídas, el selectivo español retrocedió 147,6 puntos hasta cerrar en los 17.896,9 enteros. En lo que va de año se revaloriza el 3,4 %.
El IBEX 35 abrió con avances superiores al medio punto porcentual, pero a media sesión ya cotizaba en negativo lastrado por la siderúrgica ArcelorMittal y Solaria, que perdieron más del 4 %, y Amadeus, que se dejó un 2,7 %.
De los grandes valores, la petrolera Repsol cedió un 2,57 %; BBVA un 2 %; Banco Santander un 1,45 %; mientras que la energética Iberdrola subió un 0,05 %; la multinacional textil Inditex un 0,81 % y Telefónica un 1,81 %.