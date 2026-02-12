La Cámara Baja de Argentina comienza a debatir el acuerdo Mercosur-UE

Según la UE, el acuerdo que "crea un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que representa alrededor del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y cerca del 35% del comercio global".

Si la iniciativa obtiene luz verde de la Cámara Baja en las próximas horas, irá al Senado para ser ratificada.

El proyecto enviado al Congreso el pasado 6 de febrero por el presidente Javier Milei asegura que "el acuerdo presenta numerosos beneficios" para Argentina, como un "enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios" y la creación de "condiciones más favorables para la internacionalización de las empresas argentinas".

Entre los productos de exportación a la UE que "obtendrán importantes mejoras" se menciona la carne, langostinos, calamares, merluza, miel, cítricos, frutas, biodiesel y vino, además de legumbres y mate.

También, de acuerdo al proyecto que se debate en el Legislativo argentino, "mejorará el acceso a insumos industriales" y abrirá "nuevas perspectivas para las exportaciones" de ese rubro.

El acuerdo fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción y para entrar en vigor debe ser ratificado por al menos un país del Mercosur y la UE, donde el tratado ha sido contestado en la Justicia.

El Parlamento Europeo no puede ratificar el acuerdo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente, la Comisión Europea (CE) podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a la Eurocámara.

La CE sigue sin aclarar si lo implementará de forma provisional, aunque el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha instado al Ejecutivo comunitario a aplicar el acuerdo una vez lo haya ratificado alguno de los socios del Mercosur, porque los Veintisiete ya dieron el visto bueno al pacto.

Uruguay, Paraguay y Brasil también han remitido el acuerdo a sus respectivos parlamentos, donde deberá ser tratado para su ratificación, mientras el Parlamento Europeo se encuentra a la espera de la definición del Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad del acuerdo.