La comisaria Kos, optimista sobre la entrada de Serbia en la UE pese a los retrocesos

En una entrevista con el medio regional N1, Kos destacó que la UE ha pedido confianza en Serbia por la reformas que dificultan el trabajo de la Fiscalía de Crimen Organizado, que había denunciado en el pasado a altos cargos del Gobierno serbio.

"Espero que el Gobierno serbio suspenda la aplicación de estas leyes y que haga una revisión; de lo contrario, tendremos que hablar de otra manera", destacó la política eslovena.

Con todo, afirmó que no apoya las propuestas de sanciones contra Serbia ni la suspensión de las negociaciones de acceso que algunos eurodiputados plantearon tras una visita oficial al país en enero pasado.

Al ser preguntada por qué confía en que el Gobierno de Serbia quiere unirse a la UE, aunque en la práctica actúe en contra de los valores europeos, respondió que sigue siendo optimista.

"¿Cuál es la alternativa? ¿Dejar de ayudar a Serbia en su camino europeo? Soy optimista. No sé qué tendría que ocurrir para que deje de creer que aún podemos lograrlo. Confío”, subrayó.

En más de diez años de negociaciones, Serbia solo ha cerrado provisionalmente dos de los 35 capítulos de adhesión, y el proceso está prácticamente estancado desde 2021.