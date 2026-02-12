La industria privada venezolana dice estar lista para la expansión del sector petrolero

"Muchas de nuestras industrias están listas para apoyar con su experticia, experiencia y productos. La reactivación petrolera puede convertirse en un motor transversal que impulse cadenas productivas completas y multiplique el impacto positivo en la economía", dijo el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, citado en una nota de prensa.

El empresario indicó que se espera que la producción manufacturera crezca un 12,7 % este año, impulsada por "mejores expectativas de pedidos, mayor estabilidad operativa y la posibilidad de integrarse a nuevas cadenas de valor vinculadas a la expansión petrolera".

Según López, estas expectativas no son "un acto de optimismo ingenuo", sino "el reflejo de lo que ya está ocurriendo puertas adentro de las plantas".

"La industria está produciendo más, está utilizando más y mejor su capacidad instalada y está remunerando mejor a su gente. Si con tantas restricciones hemos logrado crecer un 9,5 % en el último trimestre, es perfectamente razonable que los industriales proyecten un crecimiento del 12,7 % para este año", señaló.

En ese sentido, afirmó que la manufactura venezolana "tiene el potencial para ser uno de los motores de la recuperación económica".

Venezuela comenzó 2026 con expectativas de recibir nuevas inversiones en su industria petrolera, en un contexto político marcado por un acercamiento con Estados Unidos y tras alcanzar el año pasado su mayor nivel de producción en un septenio, con una media de 1.081.000 barriles por día (bpd).

En medio de un escenario adverso debido a las presiones de Washington, que derivaron el pasado 3 de enero en la captura de Nicolás Maduro, el bombeo de petróleo venezolano subió un 17,3 % respecto a 2024.

Sin embargo, en enero pasado, la producción cayó un 17,5 % en comparación con diciembre, hasta los 924.000 bpd, según cifras oficiales.

Caracas y Washington anunciaron el miércoles una asociación energética a largo plazo, acordada por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante una histórica visita de un funcionario de alto rango de la Casa Blanca al país suramericano.

Según Wright, su país ha trabajado siete días a la semana para emitir licencias que permitan a las empresas invertir en Venezuela y que puedan comprar insumos, crear nuevos empleos, aumentar la producción petrolera y los ingresos por exportaciones.