La ONU denuncia ataques rusos que dejaron sin calefacción a miles de edificios en Ucrania

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, António Guterres, dijo hoy en rueda de prensa que en Odesa "los bombardeos interrumpieron el suministro de agua para casi 300.000 residentes", de acuerdo con las autoridades locales.

Agregó que el coordinador humanitario de la ONU para Ucrania, Matthias Schmale, condenó estos "ataques continuados contra infraestructuras civiles".

Según Dujarric, estos actos constituyen "un claro ataque contra la población civil" y "deben cesar de inmediato".

"En los últimos días, los ataques y las hostilidades han dejado más de 50 víctimas civiles, incluidos niños, especialmente en la región de Járkov, una de las más afectadas. En la ciudad de Odesa, una oficina de una organización humanitaria también resultó dañada", señaló el portavoz.

Estos últimos ataques también han forzado el cierre de escuelas, han dificultado el acceso a la atención médica y, además, han dejado atrapadas a personas mayores y con discapacidades en las plantas superiores de los edificios, incapaces de bajar a pie.

El Consejo de Seguridad de la ONU, presidido este mes por el Reino Unido, tiene previsto celebrar una sesión sobre la guerra en Ucrania el próximo día 24, coincidiendo con el cuarto aniversario de la ofensiva rusa sobre el país.