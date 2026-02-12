La ONU renueva por un año más el régimen de sanciones contra los talibanes en Afganistán

La votación salió adelante por unanimidad, con 15 votos a favor de todos los miembros actuales del Consejo de Seguridad.

La resolución 1988 establece el régimen de sanciones específicas contra los talibanes y asociados en Afganistán, separándolo del régimen de sanciones contra Al-Qaeda.

Entre ellas, se incluyen medidas como la congelación de activos, prohibición de viajes y embargo de armas para asegurar la paz en Afganistán, creando un comité de vigilancia independiente.

Esta medida del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada por primera vez en julio de 2011, fue renovada por última vez en diciembre de 2024 y caducaba este febrero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La propuesta de renovación de la resolución 1988 vino por parte de Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La representante de la delegación de EE. UU. explicó ante el Consejo que esta medida ayudará "especialmente a mujeres y niñas" y criticó duramente las "tácticas deplorables" de los talibanes.

"Los talibanes siguen utilizando la toma de rehenes como táctica insurgente para negociar con EE. UU. y otros países. Por ejemplo, procuran obtener la liberación de un operativo de Al-Qaeda detenido en Guantánamo a cambio de estadounidenses detenidos mientras que, paradójicamente, prometen respetar sus compromisos en la lucha contra el terrorismo", expresó la funcionaria estadounidense.

La semana pasada, el Consejo de Seguridad analizó el 22º informe estratégico de la ONU y advirtió de que la rama regional del grupo terrorista Estado Islámico (EI), el EI-K, mantiene una "potente capacidad operativa" en el norte de Afganistán y cerca de la frontera con Pakistán.

El Gobierno talibán calificó esas advertencias de la ONU de "propaganda" y afirmó que el EI ha sido eliminado por completo de territorio afgano y opera ahora desde países vecinos.

Uno de los países vecinos afectados es Pakistán, según declaró su delegado ante el Consejo.

"Pakistán se vio afectado por un ataque terrorista por parte de estos grupos que operan en suelo afgano y causó 80 muertes pakistaníes. El territorio afgano no debería ser utilizado para amenazar o atacar a ningún otro país, ni para secuestros o tomas de rehenes", declaró el representante pakistaní.