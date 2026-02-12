La UE apunta a la simplificación como acicate económico y explorará el 'Made in Europe'

Reunidos en el castillo belga de Alsen Biesen, a pocos kilómetros de Maastrich (Países Bajos), el debate sobre competitividad económica de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete también versó sobre la necesidad de reducir los costes energéticos, movilizar el capital privado a través de unos mercados de capitales más unificados y avanzar en la agenda comercial para diversificar la provisión de bienes esenciales y reducir dependencias en las cadenas de suministro globales.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó en la rueda de prensa posterior a la cita que existe un "acuerdo unánime" para seguir avanzando en la "ambiciosa agenda de simplificación" y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, garantizó esfuerzos para simplificar normativa comunitaria, pero también pidió a las capitales compromisos para recortar las muchas "capas" de legislación nacional.

El recorte de la burocracia y sobreregulación es el primero de los cinco pilares de actuación que pactaron los líderes reunidos en el castillo, entre los que también se encuentra la necesidad de "proteger industrias estratégicas y reducir las dependencias" en sectores como la defensa, el espacio, las tecnologías limpias y cuánticas o el sistema de pagos.

En este contexto, sobre el llamado 'Made in Europe' o "preferencia europea", el portugués aseguró que existe entre los Veintisiete un "acuerdo amplio sobre la necesidad de utilizarlo en sectores estratégicos, de forma proporcional y específica, tras un análisis profundo para identificar dónde es necesario y útil".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A su lado, Von der Leyen, indicó que su institución presentará en las próximas semanas una ley para la aceleración industrial que ya incluirá una cláusula sobre preferencia europea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La alemana también avanzó que el Ejecutivo comunitario publicará antes de la cumbre de líderes de marzo una hoja de ruta para profundizar el mercado único llamada 'Una Europa, un mercado', así como una propuesta legal crear el denominado 'régimen 28', una ventanilla única que permitirá a las empresas operar en toda la UE.

De hecho, completar el mercado único y eliminar las barreras que existen actualmente es otro de los grandes objetivos acordados este jueves por los jefes de Estado y de Gobierno del bloque, en especial en tres sectores clave: las telecomunicaciones, la energía y el de capitales.

"Nuestro foco estuvo en cómo movilizar inversiones privadas y me gustó escuchar un apoyo unánime a acelerar la Unión de Ahorros e Inversiones. Europa necesita un sistema financiero único y eficiente que pueda canalizar ahorro a inversiones en Europa", describió Costa.

Aunque no era el objetivo de la cita, sobrevoló la propuesta francesa y española de lanzar nuevas emisiones de deuda común o eurobonos no sólo para financiar el gasto en estas prioridades, sino también para datar de más liquidez al mercado europeo de capitales y atraer inversiones desde Estados Unidos.

En cualquier caso, y aunque tanto Costa como Von der Leyen priorizan avanzar a Veintisiete, ninguno de los dos cerró la puerta a hacerlo a distintas velocidades si no es posible llegar a acuerdos unánimes, especialmente en la integración del mercado de capitales y su supervisión, a la que se oponen un grupo de países, sobre todo Irlanda y Luxemburgo.

Esta fue, por ejemplo, la postura expresada por el presidente francés, Emmanuel Macron, al término de la reunión: "Lo que hemos decidido hoy es que entre ahora y junio tendremos que finalizar la agenda. Si en junio no tenemos perspectivas y avances concretos, entonces decidiremos en cooperación reforzada, dijo, haciendo referencia a la fórmula que recogen los Tratados para avanzar sin el consenso de todos los socios.

Tras el "brainstroming" de este jueves, en palabras de Costa, el objetivo de los líderes es pactar una lista concreta de medidas en la próxima cumbre de los Veintisiete, prevista para los días 19 y 20 de marzo.