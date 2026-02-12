La UE y Argelia afianzan estrategias para el sector gasístico y la transición energética

Durante la sexta reunión de diálogo político de alto nivel sobre energía con el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ambas partes destacaron la importancia de esta colaboración ante un panorama energético mundial de "desafíos complejos" y una transición energética que "se acelera".

La UE considera a Argelia, potencia gasística mundial, como un "proveedor confiable y sostenible de gas natural" por lo que abordaron el aumento de la inversión europea en el sector de hidrocarburos argelino.

A su vez, el club comunitario incidió en el suministro de "tecnologías" y "soluciones" para impulsar la transición energética del país norteafricano "con altos estándares, confiabilidad y creación de valor a largo plazo", indicó un comunicado de la delegación europea.

El ministro argelino de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab, y el de Energías Renovables, Mourad Adjal, participaron en este encuentro en el que se revisaron también acciones relativas al hidrógeno verde, como el proyecto Corredor SoutH2, que conectará Argelia con Europa para suministrar energía limpia.

El desarrollo de los sectores de hidrógeno y las energías renovables permitirá a Argelia "consolidar y fortalecer su posición como actor clave en el panorama energético mundial", aprovechando la amplia infraestructura energética en el país, expresó la UE en la nota.

La reunión se enmarca en la aplicación del memorándum de entendimiento sobre la asociación estratégica entre Argelia y la UE, firmado en Argel en 2013, para fortalecer las relaciones energéticas "respetando el equilibrio de intereses entre ambas partes".