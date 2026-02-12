Las ONG acusan a la UE de imitar a Trump al sacrificar la ecología por la competitividad

"Bailando al son que marca Trump, nuestros gobiernos quieren permitir que multinacionales codiciosas se enriquezcan contaminando nuestros alimentos, ríos y hogares", declaró en un comunicado la ONG Greenpeace, coincidiendo con la cumbre informal sobre competitividad que reúne hoy a los líderes de la UE en el castillo de Alden Biesen, en el norte de Bélgica.

Esa organización añadió que "sustituir el gas de Putin por el gas de Trump, al tiempo que se da marcha atrás en los compromisos para abastecer nuestros hogares y fábricas con energías renovables baratas y de producción propia, nunca situará a Europa en la senda de la independencia energética".

En la misma línea, las organizaciones BirdLife Europe, ClientEarth, la Oficina Europea de Medio Ambiente y WWF UE criticaron conjuntamente que los dirigentes de la UE estén utilizando el término "competitividad" para "proteger a los contaminadores a costa de los derechos, la seguridad y la vida cotidiana de la población".

"El foco de la reunión está muy lejos de lo que preocupa a los ciudadanos de a pie: el coste de la vida, la seguridad y los desastres naturales provocados por el clima", señaló esa coalición de oenegés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy