Líderes de la UE apuestan por reformar normas de UE para permitir más "gigantes europeos"

"Los líderes quieren que verdaderos campeones emerjan en sectores estratégicos", dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa al final del retiro informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrado hoy en el castillo belga de Alden Biesen.

Costa apuntó al "acuerdo" expresado por los mandatarios par permitir que en algunos sectores como el de las telecomunicaciones se pueda permitir cierto "grado de consolidación" y apuntó a "una especie de contrato social" para garantizar que las compañías consolidadas inviertan más en innovación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dijo también que la UE "necesita campeones europeos", y señaló que el próximo abril el Ejecutivo comunitario presentará una borrador para revisar la forma en que evalúa procesos de fusión entre empresas que se someterá a consultas de los Estados miembros.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que en la UE hay "consenso" sobre la a necesidad de modificar dicha normativa, con vistas a que "sea más fácil para grandes campeones europeos emerger ante la competencia internacional".

El canciller alemán, Friedrich Merz, también se mostró partidario de "revisar las directrices sobre fusiones" y puso el ejemplo del gigante aeronáutico europeo Airbus, que en el actual marco normativo de competencia, "no hubiera recibido aprobación", según dijo.

"Pero si queremos tener campeones europeos capaces de competir con el resto del mundo, debemos asegurarnos de que tenemos el marco legislativo que necesitamos", dijo el político alemán.

París y Berlín ya habían defendido anteriormente una modificación de la normativa comunitaria antimonopolio para permitir una mayor flexibilidad en las fusiones de empresas transfronterizas.

Esta iniciativa se enmarca en el amplio debate sobre competitividad que estaba en agenda de la cita celebrada hoy en el castillo belga y donde se pusieron sobre la mesa también otras medidas como priorizar a la industria europea en contrataciones públicas -el plan conocido como 'Made in Europe'-, avanzar en la integración de mercados de capital y otras vías para sacar más partido al mercado único europeo y atraer mayores inversiones.